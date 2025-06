F1 : Hamilton, Leclerc… Le fou rire improbable devant Brad Pitt !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors d'une projection privée avant le Grand Prix de Monaco, les stars de la Formule 1 ont été prises d'un fou rire devant le film "F1" de Joseph Kosinski, avec Brad Pitt, sur une scène qui ne prêtait pourtant pas à sourire. Bien que ce blockbuster soit attendu pour son réalisme, Charles Leclerc estime que le film reste « très Hollywood-esque ».

« Pour les fans purs, ouvrez votre esprit à Hollywood »

Certaines pilotes ont rappelé lors de l’avant-première à New York lundi que F1 était avant tout un blockbuster, avec sa part de fiction malgré le réalisme voulu par l’équipe du film. « Pour les fans purs, ouvrez votre esprit à Hollywood », a confié Carlos Sainz, dans des propos relayés par Auto Journal. Même son de cloche chez Charles Leclerc : « C’est très Hollywood-esque ».

De son côté, Esteban Ocon avait donné un avis positif du projet après la projection, soulignant notamment l’implication de Lewis Hamilton comme coproducteur : « Tout d’abord, j’ai dit à Lewis que les scènes où ils pilotent les voitures sont très immersives, et je trouve ça fantastique. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu, et il y a de superbes courses, avec de belles batailles à l’intérieur et d’autres choses comme ça. À certains moments, il y avait des choses qui n’avaient pas vraiment de sens pour nous, en tant que pilotes, qui sommes dans le paddock et qui courons, mais je vois vraiment où Lewis a apporté sa touche et a essayé de rendre tout cela aussi réaliste que possible. »