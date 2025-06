Verstappen - F1 : Le coup de pression de Red Bull

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième du Grand Prix du Canada, Max Verstappen a vu ses principaux adversaires commettre quelques erreurs et perdre un peu de terrain au championnat du monde. En effet, Oscar Piastri a terminé 4ème et son coéquipier Lando Norris est venu le percuter, provoquant son abandon. Des situations qui pourraient se reproduire si McLaren n'est pas assez attentive. Chez Red Bull, on saura profiter de chaque occasion.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a vu McLaren dominer les débats ces derniers temps et l'écurie a placé ses deux pilotes au-dessus de tout le monde. Le Néerlandais essaie de suivre le même rythme mais il doit bien voir que sa voiture n'est plus aussi performante. Il doit alors compter sur les erreurs de ses adversaires et en profiter au maximum, comme ce fut le cas le week-end dernier.

Verstappen et Red Bull guettent les erreurs de McLaren Dominatrice cette saison, l'écurie McLaren a les cartes en main pour propulser l'un de ses pilotes vers le sacre. Avec l'abandon de Lando Norris au Canada, c'est Oscar Piastri qui semble avoir les cartes en main, lui qui semble faire moins d'erreurs que le Britannique. « Il a encore fait une erreur. Lando n’aide pas son équipe mais Oscar doit être content intérieurement. Si McLaren ne décide pas, c’est peut-être Lando qui va le décider sans le vouloir et la hiérarchie s’imposera ainsi. C’est quelque chose que vous ne verrez jamais chez Max. Il fait une erreur par saison, maximum » a réagi Helmut Marko, conseiller de Red Bull, d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.