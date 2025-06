F1 - Verstappen : Le gros tacle envoyé à son rival !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deuxième au championnat des pilotes la saison dernière, Lando Norris était annoncé comme le principal concurrent de Max Verstappen cette année, mais aux yeux de Ralf Schumacher, le Britannique n’a pas les épaules pour. Selon lui, après sa grosse erreur lors du Grand Prix du Canada, c’est désormais Oscar Piastri le numéro un chez McLaren.

Contraint d'abandonner pour un accrochage avec Oscar Piastri au début du 67e tour, dimanche lors du Grand Prix du Canada , Lando Norris ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Le pilote McLaren a tout de suite reconnu son erreur, mais a peut-être perdu gros dans la course au titre de champion du monde, lui qui compte 22 points de retard sur son coéquipier et qui était annoncé comme le grand rival de Max Verstappen cette saison.

« On ne peut pas faire d’une vache un tigre »

Selon Nico Rosberg, Lando Norris aurait besoin d’un coach mental, mais Ralf Schumacher ne semble pas du même avis. « Je respecte l’avis de Rosberg mais je suis désolé, on ne peut pas faire d’une vache un tigre. Lando sait qu’il en est capable, mais il sait aussi qu’il peut tout gâcher à la moindre erreur. Des pilotes comme Piastri, Alonso et Verstappen – qui reste le roi de la discipline – se donnent à fond. Ils disent : ’Je suis le meilleur ici, je vais piloter comme je sais le faire. Je vais me donner à fond’. Lando est différent. Il est bon dans les longs relais, mais en qualifications, il serait préférable de se concentrer sur ce qui est amusant pour un pilote : rouler le plus vite possible en piste », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.