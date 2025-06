Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a toujours affirmé qu’il ne se voyait pas éternellement en Formule 1. Dernièrement, le pilote néerlandais a révélé qu’il rêvait de piloter un jour en Endurance, et notamment concourir lors des 24 heures du Mans. Même si pour le moment, « Super Max » ne se voit pas quitter la F1.

« Je ne serai pas là assez longtemps pour viser dix ou douze titres mondiaux. J’aime ce que je fais, mais tout n’est que bonus maintenant. Je préfère partir au sommet, avec des souvenirs positifs, plutôt que de m’épuiser pendant des décennies. » En 2024, Max Verstappen se montrait très clair à propos de son avenir en Formule 1. Le pilote néerlandais ne compte pas s’éterniser au sein de cette catégorie, et pourrait même se reconvertir dans le management sportif : « Je veux créer un pont entre le monde virtuel et la réalité. Trouver des talents, les aider, et leur donner une chance de réaliser leur rêve. C’est un projet qui me motive énormément. »