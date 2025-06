F1 - Ferrari : Rupture avec Lewis Hamilton, l’annonce surréaliste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En danger seulement deux ans après sa nomination en tant que Team Principal de Ferrari ? C’est en effet la tendance si l’on se fie aux informations de la presse transalpine. Cependant, Frédéric Vasseur a tapé du poing sur la table ces derniers jours en dénonçant une fake news qu’il a habilement utilisé pendant la promotion du film F1 à New York. Explications.

Frédéric Vasseur est sur la sellette. La semaine dernière, avant le Grand Prix du Canada, c’est le constat dressé par la Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera. Le Team Principal de Ferrari mettait les choses au clair dans la foulée en poussant un coup de gueule dans la presse contre les médias. « Il ne s'agit pas de moi, je peux gérer ça. Il s'agit davantage des membres de l'équipe, et jeter leur nom en pâture comme ça est irrespectueux envers eux et leur famille (…) Peut-être que pour eux, c'est la seule façon d'exister, mais cela nuit vraiment à l'équipe. Si leur objectif est de mettre l'équipe dans cette situation, ils ont atteint leur but. Mais je pense que c'est vraiment... Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner un championnat. Et en tout cas pas avec ce genre de journalistes autour de nous ».

«Les fans sont séduits et ils viendront voir des courses» Tout le bruit autour de son avenir menacé chez Ferrari n’est que spéculations d’après Frédéric Vasseur qui était à la première mondiale du film F1 à New York lundi. L’occasion pour lui d’évoquer les bienfaits du long métrage de Joseph Kosinski. « C’est surtout pour le grand public et l’objectif c’est clairement aussi de montrer la F1 à des nouveaux fans. Ils ont déjà fait quelques sondages, les gens qui sortent du film, même s’ils ne connaissaient pas la F1, sont séduits et ils viendront voir des courses ». Margot Laffite l’a relancé avec la présence de Brad Pitt à l’affiche. « Séduits par Brad Pitt surtout ! ».

«C’est quelque chose d’exceptionnel» Frédéric Vasseur, sur le ton de l’humour, lui rétorquait la punchline suivante. « Arrête toi avec Brad Pitt (rires) », avant de plus sérieusement promouvoir le film qui aidera au développement de la discipline dans le monde. « Je pense que l’objectif est atteint et puis je trouve que c’est archi réaliste parce que ça a quand même été tourné pendant des week-end de courses, avec des vraies images, des vrais accrochages. C’est quelque chose d’exceptionnel ».