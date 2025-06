F1 : Bagarre avec Hamilton, Ferrari balance !

Pierrick Levallet

Des tensions commencent à apparaître chez Ferrari. Pourtant deuxième du classement constructeur, la Scuderia ne réalise pas la première partie de saison escomptée. L’écurie italienne fait l’objet de nombreuses critiques. Frédéric Vasseur a d’ailleurs insisté sur le fait qu’il refusait de se battre avec qui que ce soit, y compris avec Lewis Hamilton.

Pourtant deuxième du championnat constructeur derrière McLaren, Ferrari fait l’objet de critiques ces derniers temps. Charles Leclerc et Lewis Hamilton peinent à obtenir des résultats satisfaisants. Ils ont par exemple terminé cinquième et sixième au Grand Prix du Canada ce dimanche. Des tensions commenceraient notamment à apparaître au sein de la Scuderia. Des rumeurs ont même évoqué un clash en interne entre Lewis Hamilton et son ingénieur de course. Frédéric Vasseur s’est cependant montré clair sur le sujet.

«Je ne veux pas avoir à me battre avec tout le monde» « Nous sommes alignés et nous avançons tous dans la même direction. Ce dont nous avons besoin, c’est de calme. Je ne veux pas avoir à me battre avec tout le monde, que ce soit en externe ou en interne. Nous devons être unis et travailler en équipe. Regardez Mercedes : ils ont connu trois week-ends très difficiles, mais ils n’ont pas fait de révolutions, et aujourd’hui, ils ont remporté un succès » a confié le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.