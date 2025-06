F1 : Max Verstappen, le boycott historique !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du jamais vu. Un film de Formule 1 va être disponible dans les salles de cinéma en cette année 2025 avec des prises de vues réelles. Une expérience immersive à laquelle Lewis Hamilton a pleinement pris part en produisant le long-métrage. Les pilotes se sont tous empressés de le visionner et certains ont même étaient présents à l’avant-première new yorkaise. Mais pas Max Verstappen qui boycott visiblement ce film pour le moment.

«Je rentre chez moi pour retrouver ma fille»

Un casting XXL accompagnera Brad Pitt dans ce blockbuster avec Damson Idris connu pour la série Snowfall ainsi que Javier Bardem. Ce long-métrage a déjà été visionné et validé par le paddock qui l’a vu en intégralité, à une exception près : Max Verstappen. En plus de ne pas l’avoir vu, le quadruple champion du monde n’est pas resté sur le continent nord-américain après le Grand Prix du Canada dimanche dernier et ce, bien que l’avant-première mondiale du film s’est déroulée à New York ce lundi avec Charles Leclerc, Lando Norris ou encore Carlos Sainz Jr.

La cause ? Sa vie de famille. « Je rentre chez moi pour retrouver ma fille. Est-ce que je regarderai ce film plus tard ? Peut-être que oui. Si ça me convient ou si quelqu’un d’autre veut le voir, ça ne me pose aucun problème. Et peut-être serai-je agréablement surpris ».