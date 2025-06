F1 : « Ça m’énerve», Verstappen enrage !

Malgré une très belle performance lors de la séance de qualifications, Max Verstappen ne s’élancera que depuis la deuxième position ce dimanche lors du Grand Prix du Canada. Le champion néerlandais a été devancé par George Russell, avec qui des tensions ont eu lieu il y a peu. Interrogé au sujet du Britannique en conférence de presse, Verstappen n’a d’ailleurs pas camouflé son agacement.

« On est potes, dont tout va bien ! »

De son côté, le Britannique a tenu à dédramatiser la situation sur le ton de l’humour : « On est potes, dont tout va bien ! J'ai des points en plus sur mon permis pour jouer ! [rires] On verra. Je ne me dis pas qu'il va nous laisser plus de place. S'il y a quelque chose, ça sera probablement l'inverse pour essayer de prouver quelque chose. Donc vous savez, je vais rester attentif, mais nous sommes tous là pour gagner. Et nous ne sommes pas là pour mettre notre course en danger. »