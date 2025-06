Crash en F1, la réaction de Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen avait témoigné sa colère face aux décisions de Red Bull en rentrant dans la monoplace de George Russell lorsqu'on lui a demandé de le laisser passer pour éviter une sanction. Ecopant d'une pénalité et sous la menace d'une suspension au Canada, il a présenté ses excuses au pilote britannique. Le Néerlandais a dû également rattraper le coup auprès de son équipe comme le révèle Christian Horner.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen est aussi réputé pour son caractère un peu sulfureux de temps en temps. En piste, le pilote néerlandais n'hésite pas à jouer avec les limites et cela peut lui coûter cher. Lors de la collision avec George Russell, il a écopé de dix secondes de pénalité, lui faisant rétrograder de 5 places à l'arrivée. Un témoignage de plus que chez Red Bull la situation s'est tendue depuis l'an dernier.

Verstappen présente ses excuses à Red Bull Risquant même une suspension pour un Grand Prix, Max Verstappen devra se montrer irréprochable ce week-end pour le Grand Prix du Canada. Le Néerlandais a d'abord dû arranger la situation avec son écurie. « Max s’est excusé auprès de l’équipe. Il sait que la pénalité qui en a découlé était sévère et qu’on apprend toujours dans la vie et que des leçons seront certainement tirées de cette course. C’est un pilote qui conduit avec beaucoup d’émotion et c’est en partie ce qui lui donne son brio, l’émotion avec laquelle il conduit » réagit Christian Horner, son manager, d'après des propos rapportés par NextGen-Auto.