F1 - Lewis Hamilton : Le «problème» qui agace Ferrari !

Depuis le début de saison, Ferrari lutte pour les premières places. La Scuderia doit toutefois rattraper son retard sur McLaren pour espérer revenir au sommet de la F1. L’écurie italienne a toutefois de nombreux détracteurs, qui n’hésitent pas à critiquer Lewis Hamilton ou le travail de l’équipe. Frédéric Vasseur a alors réglé ses comptes avec eux.

Les saisons défilent et se ressemblent pour Ferrari . À chaque fois que la Scuderia pense pouvoir revenir au sommet de la F1 , une autre écurie débarque subitement pour l’en empêcher. Ces dernières années, l’équipe italienne ne pouvait rien faire face à la domination de Red Bull . Mais maintenant que l’écurie de Max Verstappen peine dans son développement, c’est McLaren qui met des bâtons dans les roues de Ferrari . Les détracteurs de la Scuderia n’hésitent d’ailleurs pas à critiquer Lewis Hamilton ou alors à remettre le travail de l’équipe en cause. Frédéric Vasseur a alors réglé ses comptes avec eux.

«L’ambiance au sein de l’équipe est excellente»

« Je suis désolé, je ne peux pas répéter les mêmes choses tous les week-ends. Mais c’est comme ça. Maintenant, avec Lewis et Charles, je pense que nous avons une bonne relation. Nous avons un objectif clair. Nous savons que nous devons travailler. Nous savons qu’il faut attaquer. Mais l’ambiance au sein de l’équipe est excellente. C’est la base pour se reprendre et gagner. Tout est là. Tout est sur la table pour faire du bon travail, et globalement, nous travaillons bien. Nous travaillons pour atteindre un objectif, et nous travaillons tous ensemble. Et ce n’est pas moi qui suis en cause » a d’abord lancé le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.