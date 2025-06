F1 : Ce français est le meilleur, ils sont bluffés !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il a récemment défrayé la chronique pour avoir déclaré ne pas se sentir prêt pour un transfert vers Red Bull, Isack Hadjar réalise de très bons débuts en Formule 1. Dans une saison marquée par les présences de nombreux rookies, de nombreux pilotes sont unanimes : le Français est celui qui fait la meilleure impression.

Hadjar ne veut pas aller chez Red Bull

« Évidemment, je serais simplement curieux - c'est le seul mot qui me vient à l'esprit - d'être aux côtés de Max, c'est la seule chose que je peux dire... Je ne me sens pas prêt, c'est certain. C'est un fait. Je pense qu'il est bon de gagner de l'expérience là où je me trouve. J'apprécie énormément chaque week-end, j'apprends beaucoup. C'est une voiture que j'aime piloter, donc on verra bien à l'avenir. En tant que pilote junior de Red Bull, la trajectoire est toute tracée est d'aller chez Red Bull », a ainsi confié Isack Hadjar. En attendant, le Français continue de bluffer ses adversaires sur le circuit.