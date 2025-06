F1 - Red Bull : Le transfert avec Verstappen refusé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar fait une très belle impression. En effet, au volant de sa Racing Bulls, le Français termine très souvent dans les points. Des performances qui ne passent pas inaperçues et qui font même dire à certains que ce serait une bonne idée de nommer Hadjar chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

Chez Red Bull, on n'a pas hésité à changer de pilotes alors que la saison de Formule 1 venait à peine de commencer. En effet, Liam Lawson ne s'est pas éternisé en tant que coéquipier de Max Verstappen et il a rapidement été remplacé par Yuki Tsunoda. Mais voilà que le Japonais ne fait pas forcément mieux que son prédécesseur. De quoi ouvrir la porte à un nouveau changement chez Red Bull ? Cette fois, c'est le nom d'Isack Hadjar qui revient pour accompagner Max Verstappen. Auteur d'une première saison réussie en Formule 1 chez Racing Bulls, le Français pourrait donc d'ores et déjà faire le grand saut pour rejoindre l'écurie principale.

« Je ne me sens pas prêt » Verra-t-on prochainement Isack Hadjar chez Red Bull ? Alors que l'idée de piloter avec Max Verstappen plait bien évidemment au Français, ce dernier considère toutefois que cela serait trop tôt actuellement. En effet, rapporté par Motorsport, Hadjar a expliqué concernant cette possible arrivée chez Red Bull : « Évidemment, je serais simplement curieux - c'est le seul mot qui me vient à l'esprit - d'être aux côtés de Max, c'est la seule chose que je peux dire... Je ne me sens pas prêt, c'est certain. C'est un fait ».