F1 : L’annonce inattendue de Verstappen !

Avant le début du Grand Prix du Canada, George Russell est revenu sur son incident avec Verstappen en Espagne. Le Britannique a avoué avoir été agréablement surpris par le message d’excuse publié par le Néerlandais sur les réseaux sociaux, même s’il estime qu’une suspension ne serait pas imméritée pour le quadruple champion du monde.

« Ses actions lui ont coûté cher, et elles m’ont profité. Je devrais donc presque le remercier. Mais c’est bien de voir qu’il a assumé la responsabilité et a publié un message le lendemain, ce qui m’a un peu surpris », a déclaré le pilote Mercedes , dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Je pense qu’il essayait de me faire sortir de la route, me faire peur, mais je ne pense pas qu’il essayait de me percuter intentionnellement. Je pense qu’il a simplement mal évalué la situation. »

« S’il obtient ses 12 points, ce ne serait pas injuste »

Aux yeux de George Russell, une suspension ne serait tout de même pas volée pour Max Verstappen : « S’il obtient ses 12 points, ce ne serait pas injuste, vous savez. C’est donc littéralement pour cela que cette réglementation est là. La pénalité infligée en Espagne était juste mais si elle m’avait mis hors course, elle aurait dû être jugée différemment. » Il estime d’ailleurs que les autres pilotes à la lutte avec Max Verstappen pourraient en profiter. « Nous devons être intelligents et l’utiliser à notre avantage. Je vais continuer à courir exactement comme avant, car au final, c’est ce que j’ai fait la semaine dernière et j’en ai tiré profit. Et comme on l’a dit, si on continue comme ça, on accumule des points et on est sanctionné. Au final, il a été sanctionné. Donc, de mon côté, je souhaite que ça continue encore longtemps et, d’un point de vue neutre, ça pimente un peu les choses », a ajouté George Russell.