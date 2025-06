F1 : «Ce n’est pas encore la fin», la grande annonce sur Verstappen !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit désormais âgé de 27 ans et quadruple champion du monde en titre, Helmut Marko assure que Max Verstappen n’a pas encore fini de progresser. Le conseiller de Red Bull considère le Néerlandais comme le meilleur pilote que l’écurie autrichienne a jamais eu, mais le voit encore en progrès au fil des années.

On n’a pas encore vu la meilleure version de Max Verstappen. Aux yeux d’Helmut Marko, le quadruple champion du monde en titre, « sans aucun doute le meilleur pilote que nous ayons jamais eu » selon le conseiller de Red Bull, n’a pas encore fini de progresser et continue encore de se développer.

« Ce n’est pas encore la fin de ses progrès » « Il se développe et à Imola, son dépassement dans le troisième virage était incroyable. Ce n’est pas encore la fin de ses progrès. Il apporte toujours quelque chose de plus. L’année dernière, lors de la course au Brésil sur le mouillé, il est passé de la 17e à la première place - il va de plus en plus vite en prenant moins de risques et en étant plus calme. Il n’a pas besoin de pousser à chaque tour, il est vraiment détendu, mais il ne pousse pas, ou il ne semble pas être à la limite. Mais quand c’est important, il est à la hauteur », a déclaré Helmut Marko, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.