F1 - Lewis Hamilton : Divorce chez Ferrari !

Tout va très vite en Formule 1. Deux ans après son arrivée à la tête de la Scuderia, Frédéric Vasseur serait déjà sur la sellette à en croire la presse italienne. Ferrari lui laisserait trois Grands Prix pour voir des progrès de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton avant d’éventuellement prendre une décision XXL de rupture.

Lewis Hamilton chez Ferrari, c’est le transfert du siècle en Formule 1 comme beaucoup l’évoquaient au moment de l’annonce en février 2024 à l’aube du début de sa dernière saison chez Mercedes. Cependant, après 9 Grands Prix au volant de la SF-25, le septuple champion du monde peine à trouver ses marques au sein de la Scuderia. C’est le moins que l’on puisse dire puisqu’il n’est pas allé chercher le moindre podium dans l’écurie qui a terminé deuxième au classement constructeurs du championnat du monde 2024 seulement derrière McLaren.

Vasseur, trois Grands Prix pour se sauver ? Cette saison, les McLaren survolent l’asphalte, au contraire des Ferrari. Charles Leclerc s’en sort un peu mieux que son illustre aîné avec deux 3ème place en Espagne ainsi qu’en Arabie saoudite. Chez lui, à Monaco, le Monégasque est même allé chercher une deuxième place derrière Lando Norris. Cependant, Charles Leclerc est seulement à la 5ème place au classement des pilotes, devançant Lewis Hamilton d’une position. A Maranello, ça gronderait et le poste de Frédéric Vasseur est en danger. Le team principal de La Scuderia aurait reçu un ultimatum d’après la Gazzetta dello Sport. Soit le Français confirme les deux derniers podiums en course de Charles Leclerc lors des trois prochains Grands Prix, ou bien il pourrait prendre la porte à la fin de la saison. Ce qui serait une décision irrévocable en cas d’absence de progrès dans le délai évoqué plus haut.