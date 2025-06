F1 - Lewis Hamilton : La relation qui le fait vibrer !

Alors que la saison 2025 de F1 ne semble pas se dérouler comme prévu, Lewis Hamilton serait déjà tourné vers 2026. Le septuple champion du monde prépare les bases de l’année prochaine avec Ferrari. Frédéric Vasseur est d’ailleurs ravi de la relation qu’il entretient avec l’équipe et en particulier avec ses pilotes.

«Nous allons repartir de zéro»

« Je viens d’avoir 57 ans. Il n’y a rien de plus gratifiant sur la grille que d’être directeur d’équipe chez Ferrari. En même temps, il n’y a probablement pas de poste plus exposé que le mien, mais j’adore travailler avec l’équipe et les pilotes, et nous avons un excellent esprit d’équipe. Nous allons repartir de zéro. C’est passionnant pour tout le monde. Ce sera totalement nouveau ; je ne me souviens d’aucun événement comparable en F1 » a confié le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.