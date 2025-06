F1 - Lewis Hamilton : La tromperie qu’il n’a pas vu venir !

Son transfert chez Ferrari a fait du bruit en F1. Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a rejoint la Scuderia pour relancer sa carrière. Mais personne n’avait anticipé un tel changement à 40 ans. David Coulthard a d’ailleurs été le premier à s’interroger sur le transfert du septuple champion du monde.

À 40 ans, Lewis Hamilton a pris une décision inattendue pour relancer sa carrière. Après plus d’une décennie chez Mercedes , le Britannique a quitté l’écurie allemande pour rejoindre Ferrari . Son transfert au sein de la Scuderia a totalement secoué le monde de la F1 . Personne ne s’attendait vraiment à un tel changement, Lewis Hamilton ayant noué une relation particulière avec Mercedes . David Coulthard s’était d’ailleurs interrogé à ce sujet au moment de l’annonce du transfert.

« J’ai toujours eu le sentiment que Lewis avait développé une relation privilégiée et une loyauté envers Mercedes. J’étais donc totalement perplexe lorsque j’ai appris son départ. Mais au final, c’est le parcours de Lewis, son histoire, le livre qu’il écrit » a expliqué l’ancien pilote de F1 , passé par McLaren et Red Bull , dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Lewis Hamilton déjà tourné vers 2026 ?

Jusqu’à présent, l’aventure de Lewis Hamilton chez Ferrari s’avère décevante. Le pilote de 40 ans ne pointe qu’à la sixième place du classement général de la F1. Le Britannique peine à s’adapter à sa nouvelle voiture. Il faut dire qu’après plus de 10 ans au sein d’une même écurie, les habitudes ont la vie dure. Ferrari fait cependant tout son possible pour aider Lewis Hamilton à tirer le meilleur de sa monoplace. Le septuple champion du monde se veut toutefois peu optimiste pour 2025 et semble même déjà tourné vers 2026. La Scuderia a encore du pain sur la planche pour sortir le coéquipier de Charles Leclerc de ses galères.