F1 : Le public choisit le remplaçant de Verstappen, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Menacé par une suspension, Max Verstappen n'a plus le droit à l'erreur lors des deux prochains Grand Prix, avant de récupérer quelques points sur son permis. Cependant, Red Bull est bien obligé d'anticiper une éventuelle course sans son leader. Et pour le remplacer, un nom a été désigné par le public.

Lourdement sanctionné après son accrochage volontaire avec George Russell, Max Verstappen avait écopé de dix secondes de pénalité, ainsi que d'un retrait de trois points sur son permis. Résultat, le quadruple champion du monde n'a plus qu'un point et se retrouve sous la menace d'une suspension lors des deux prochains Grand Prix, avant de récupérer deux points le 30 juin et de pouvoir souffler.

Ricciardo l'heureux élu ? Néanmoins, Red Bull doit envisager toutes les options y compris celle d'une suspension de Max Verstappen qui pousserait l'écurie autrichienne à lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, le nom d'Isack Hadjar serait l'un des premiers cités puisqu'il est très performant avec Racing Bulls, mais cela priverait la petite sœur de Red Bull de son leader le temps d'un Grand Prix. Le choix s'annonce donc compliqué, ce qui a poussé le site RacingNews365 à faire un sondage auprès de ses lecteurs pour déterminer la meilleure option pour compenser une suspension de Max Verstappen. Et à la surprise générale, Daniel Ricciardo écrase tout puisqu'il arrive largement en tête avec 57,32% des voix largement devant Isack Hadjar (16,58%). Sergio Pérez (7,05%) complète le podium devant le jeune Ayumu Iwasa (6%) et Valtteri Bottas (4,76%). A noter qu'un bref retour de Liam Lawson obtient également quelques voix (4,23%).