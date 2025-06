F1 - Gasly : Le coup de pression d’Alpine !

Alpine n’a pas mis longtemps avant d’opérer des changements. L’écurie française a remplacé Jack Doohan par Franco Colapinto aux côtés de Pierre Gasly. Le pilote argentin peine toutefois à obtenir des résultats satisfaisants. Flavio Briatore lui a alors envoyé un coup de pression très clair, et le Français peut également se sentir concerné.

« Je ne suis pas du tout content. Il doit être rapide, ne pas se crasher, et marquer des points. Je ne lui demande que trois choses, pas dix. S’il fait bien ça, il pilotera pour toujours » a lancé le patron d’Alpine dans des propos rapportés par F1i. Pierre Gasly peut également se sentir concerné. Le Français a déjà abandonné deux fois cette saison. Le pilote de 29 ans n’est que quatorzième du classement général de la F1 . Alpine en a visiblement assez et espère retrouver le haut niveau assez rapidement.

«Le dimanche, c'est toujours un peu compliqué»

Pierre Gasly, lui, a insisté sur le fait que son équipe doit travailler sur les dimanches après le Grand Prix d’Espagne. « J'ai fait un très bon tour en qualifs qui nous a permis de partir dans le top 10. On arrive à tenir, un peu difficilement, et à aller chercher quatre points. Le dimanche, c'est toujours un peu compliqué et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler » avait-il notamment expliqué. À voir si le Grand Prix du Canada, qui se tiendra le 15 juin prochain, aura une issue plus favorable pour Alpine.