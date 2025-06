F1 : Lewis Hamilton s'en va, l'annonce inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En début d'année 2024, Lewis Hamilton lâchait une bombe en annonçant sa signature chez Ferrari après 12 saisons chez Mercedes. Un départ qui aurait être vécu comme une catastrophe par l'écurie dirigée par Toto Wolff. Mais à en croire Valtteri Bottas, le départ de Lewis Hamilton a plutôt eu l'effet inverse.

L'annonce avait l'effet d'une bombe. En janvier 2024, Lewis Hamilton annonçait qu'il quittait Mercedes afin de rejoindre Ferrari un an plus tard. Le transfert du siècle a évidemment bouleversé la grille puisque Carlos Sainz avait été poussé au départ de la Scuderia tandis que Mercedes devait trouver un successeur au septuple champion du monde. Et Toto Wolff a décidé de miser sur la jeunesse en lançant le rookie Kimi Antonelli aux côtés de Georges Russell, le nouveau leader de l'équipe. Un choix qui a largement fait parler mais que Valtteri Bottas, troisième pilote de Mercedes et ancien coéquipier de Lewis Hamilton, valide largement.

Mercedes «plus sereine» sans Hamilton « Du changement ? Oui et non. Au final, l’esprit est resté le même. La mentalité de gagnant est toujours là ; tout le monde travaille dur, essaie de résoudre les problèmes et de s’améliorer. Cela n’a absolument pas changé. Autrement, la perte d’une figure aussi importante que Lewis a, je pense, fait une différence. C’est difficile à décrire, mais je pense qu’il y a eu un certain enthousiasme à l’idée que le jeune Kimi arrive et que George soit le pilote le plus expérimenté. C’est peut-être un peu plus détendu, d’une certaine manière. On sent l’équipe un peu plus sereine sans la pression mise par Lewis », lâche le Finlandais des des propos rapportés par Nextgen-auto.com.