F1 - Ferrari : «En colère», Hamilton va provoquer un gros départ ?

Au cours de cette saison 2025 compliquée à bien des égards, Lewis Hamilton a laissé échapper quelques signes de tensions notamment avec son ingénieur Riccardo Adami. Si le Britannique a rapidement tenté d’évacuer toute polémique avec ce dernier, Juan Pablo Montoya lui, estime que le septuple champion du monde doit provoquer le départ d’Adami.

« Si j’avais été aux responsabilités chez Ferrari, je lui aurais tiré les oreilles »

« Et c’est ce dont Lewis a besoin à ce stade, car l’attitude d’un ingénieur qui ne répond pas à la radio parfois… il faut être plus professionnel que ça, et une telle personne n’est pas saine pour lui, pour l’équipe, ni pour personne finalement. Si j’avais été aux responsabilités chez Ferrari, je lui aurais tiré les oreilles [à Adami] et lui aurais dit : ’Tu recommences, et tu travailleras ai bureau, parce que nous ne sommes pas intéressés par ce genre de comportement’. Il y a des échanges tendus entre Verstappen et son ingénieur de course. Mais ils se respectent et ils se répondent toujours. Ne pas répondre, c’est pire que tout pour un pilote », conclut Montoya.