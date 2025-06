F1 - Verstappen : Le transfert choc chez Alpine ?

Pierrick Levallet

La saison 2025 de F1 ne se passe pas exactement comme prévu pour Red Bull. Max Verstappen peine à obtenir les premières places, et son coéquipier Yuki Tsunoda n’excelle pas non plus. De ce fait, Christian Horner pourrait être poussé vers la sortie à l’issue de l’année, et rebondir chez Alpine.

Rien ne se passe comme prévu du côté de chez Red Bull. Max Verstappen pointe à la troisième place du classement général de la F1, derrière Oscar Piastri et Lando Norris. L’écurie autrichienne n’est que quatrième au championnat constructeur, devancée par Mercedes, Ferrari et McLaren. Il faut dire que le Néerlandais galère au volant de sa monoplace. Et son coéquipier Yuki Tsunoda n’obtient pas vraiment des résultats satisfaisants. De ce fait, du changement pourrait avoir lieu chez Red Bull à l’issue de l’année.

Coup de tonnerre en vue chez Red Bull ? Comme le rapporte F1i, Christian Horner pourrait notamment être poussé vers la sortie. À l’origine des succès de Max Verstappen ces quatre dernières années, le Team Principal de Red Bull ne semble plus faire l’unanimité désormais. Le propriétaire de l’écurie ne le soutiendrait plus autant qu’avant. Christian Horner pourrait donc s’orienter doucement vers la sortie. Et Alpine devrait être la meilleure solution à ses yeux. L’équipe française chercherait à se relancer pour se restructurer et revenir au plus haut niveau. Christian Horner pourrait être tenté par une telle opportunité, avec Flavio Briatore aux commandes.