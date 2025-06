Verstappen - F1 : «Il ne respecte personne», la sortie choc !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pénalisé de dix secondes sur la grille le week-end dernier à Barcelone pour un accrochage volontaire provoqué à l’encontre de George Russell (Mercedes), Max Verstappen a été pointé du doigt par de nombreux observateurs. Le Finlandais Mika Häkkinen lui, estime que le Néerlandais ne se soucie pas du respect des autres pilotes.

« Il est courageux, il n’a peur de personne et il ne respecte personne »

Si depuis, Verstappen a rétropédalé et s’est excusé à travers son compte Instagram, son attitude très agressive en piste fait jaser. Dernièrement, c’est le double champion du monde (en 1998 et 1999) Mika Häkkinen qui s’est exprimé sur cette facette de « Super Max », qui selon le Finlandais, est même un avantage. « Max est impressionnant par sa vitesse pure et le contrôle qu’il a de la voiture. Il est courageux, il n’a peur de personne et il ne respecte personne, mais je ne veux pas dire cela de manière négative, c’est plutôt un atout. C’est sa façon de piloter. Beaucoup de gens n’aiment pas ça, mais ses rivaux, pour le battre, doivent être intelligents, trouver la bonne stratégie. Ils ne peuvent certainement pas s’attendre à ce qu’il change », a confié Häkkinen, relayé par Next-Gen Auto.