F1 - Transfert de Verstappen : Ça négocie déjà avec Mercedes ?

Aujourd'hui, Max Verstappen est un pilote Red Bull. Mais le sera-t-il encore d'ici quelques mois ? L'avenir du Néerlandais fait l'objet de très nombreuses rumeurs parmi lesquelles certaines l'envoient notamment chez Mercedes pour la suite de sa carrière. Pour le moment, rien n'est fait concernant Verstappen, mais voilà qu'en coulisses, ça pourrait déjà discuter avec Toto Wolff.

Quid donc de l'avenir de Max Verstappen ? Rapporté par NextGen Auto, Mick Schumacher s'est exprimé sur ce dossier, confiant alors : « Si Max veut partir, on ne pourrait pas l’en empêcher. Red Bull est en difficulté en ce moment et continuera de l’être dans un avenir prévisible. Les multiples mises à jour n’ont pas fonctionné jusqu’à présent, alors pourquoi supposer que Pierre Wache va soudainement construire une voiture miracle pour la nouvelle réglementation alors qu’il ne comprend même pas correctement l’ancienne ? Max veut évidemment une voiture qui fonctionne. Ce n’est pas garanti chez Red Bull pour le moment. Max a le temps de prendre une décision. Il peut attendre jusqu’à la pause estivale ou même après ».

« L'impression que Max et Wolff sont déjà assis autour d’une table »

C'est finalement chez Mercedes que Max Verstappen pourrait trouver cette voiture fiable. D'autant que les récents propos de Toto Wolff sur l'accrochage avec George Russell ne seraient pas anodins selon Mick Schumacher. « J’ai trouvé que la réaction de Toto Wolff était très gentille. C’était très diplomatique. Normalement, on s’attend à ce qu’un patron d’équipe protège son propre pilote, mais Toto a plus ou moins dit ’regardons calmement ce que Max a réellement fait’. J’ai trouvé cela très frappant. On a presque l’impression que Max et lui sont déjà assis autour d’une table et qu’ils discutent de l’année prochaine », a fait savoir l'ancien pilote de Formule 1. Les négociations auraient-elles alors déjà débuté entre Max Verstappen et Mercedes ?