F1 - Verstappen : Le transfert choc !

Cette saison, Red Bull a déjà changé son duo de pilotes. Initialement épaulé par Liam Lawson, Max Verstappen est désormais accompagné par Yuki Tsunoda. Mais le Japonais peine à obtenir des résultats convaincants. L’écurie autrichienne pourrait alors le remplacer, et viendrait d’ailleurs de recevoir une candidature assez inattendue pour l’année prochaine.

Yuki Tsunoda pourrait ne pas faire long feu chez Red Bull . L’écurie autrichienne a fait confiance au Japonais pour remplacer Liam Lawson et épauler Max Verstappen . Mais le pilote de 25 ans peine à obtenir des résultats satisfaisants. Yuki Tsunoda a notamment terminé 13e au Grand Prix d’Espagne . Red Bull pourrait alors envisager l’idée de chercher un autre coéquipier à Max Verstappen pour l’année prochaine. Dans cette optique, Valtteri Bottas a posé sa candidature.

«Ils savent que je suis disponible l’année prochaine»

« Je ne sais pas s’ils cherchent en dehors de leur académie pour 2026. Ils ont tellement de pilotes, et ils ont aussi leur équipe junior. C’est difficile, car la voiture ne semble pas facile à piloter. De toute évidence, Max fait le travail. Il pousse vraiment au-delà des limites de la voiture. Et ceux qui étaient à ses côtés n’ont pas eu l’air au top. Mais je ne sais pas. Je me demande simplement si cette voiture, pour être rapide, a besoin d’un pilote expérimenté. C’est mon hypothèse, mais ils savent que j’ai envie de courir. Ils savent que je suis disponible l’année prochaine. Mais je ne connais pas leur avis là-dessus » a confié le Finlandais, pilote de réserve de Mercedes cette saison, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.