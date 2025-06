F1 - Hamilton : La folle annonce sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé chez Ferrari cette saison, Lewis Hamilton ne devait pas s'attendre à autant souffrir pour ses débuts. Pas de quoi décourager le septuple champion du qui se projette sur le très long terme afin de remplir son objectif principal qui consiste à remporte à un huitième titre mondial. Il est même prêt à rester en F1 jusqu'à ses 50 ans.

Considéré comme le transfert du siècle, le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari a suscité un engouement sans précédent en Formule 1. Il faut dire que l'un de plus grand pilote de tous les temps rejoint l'écurie la plus iconique de l'histoire. Le mariage idéal pour rêver à un huitième titre inédit. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu pour le septuple champion du monde, en grande difficulté avec la Scuderia et face à Charles Leclerc.

Hamilton annonce la couleur pour son avenir Néanmoins, Lewis Hamilton n'a aucune intention n'abandonner, bien au contraire. Le Britannique évoquait effectivement récemment son avenir auprès de RacingNews364, assurant qu'il continuerait tant qu'il aurait la possibilité de jouer le titre. « Si j’ai la chance de remporter un autre titre, ce qui est évidemment notre objectif, je ne me vois pas m’arrêter », confiait Lewis Hamilton.