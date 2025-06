F1 : La relation avec Lewis Hamilton révélée au grand jour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette saison 2025, on compte un nouveau pilote français en Formule 1. En effet, Isack Hadjar a rejoint Racing Bulls et après seulement quelques Grands Prix, le pilote de 20 ans s'affirme comme la révélation de cet exercice. Dans le paddock, on a également pu voir Hadjar proche de Lewis Hamilton. Une relation à propos de laquelle on en sait plus.

Bien loin des McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris, Isack Hadjar se classe tout de même actuellement à la 9ème place du championnat du monde de Formule 1. Avec 21 points au compteur, le pilote Racing Bulls fait une très belle impression pour sa première saison dans le paddock. Le Français démontre tout son potentiel qui pourrait à terme l'amener chez Red Bull. En attendant, Hadjar apprend et il le fait notamment aux côtés de son idole, Lewis Hamilton.

« C'est génial » A plusieurs reprises cette saison, on a pu voir Isack Hadjar proche de Lewis Hamilton. Les deux pilotes entretiennent une belle relation et à propos de celle-ci, le Français de chez Racing Bulls a confié dans un entretien accordé à Mundo Deportivo : « Comment est ma relation avec Lewis Hamilton ? C'est toujours agréable de courir avec lui, de passer du temps avec lui. Parler avec lui, c'est génial, parce que c'est quelqu'un que j'ai soutenu depuis qu'il est jeune. Et maintenant, être proche de lui, connaitre son père, c'est génial. Evidemment, il y a une grande différence d'âge. Il y a énormément de respect. Quels conseils me donnent-ils ? Il ne m'en donne pas énormément parce que nous sommes rivaux. Si j'ai besoin de conseils, je demande, mais je n'ai pas besoin d'aide. Je n'aime pas demander de l'aide. J'aime apprendre tout seul ».