F1 : Le coup de gueule de Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Pour le Grand Prix d’Espagne, la FIA a contraint les écuries de F1 à une restriction sur la flexibilité des ailerons. Cela a obligé plusieurs équipes, dont Ferrari, à revoir ces parties des monoplaces, engendrant de nouveaux coûts dans le développement. Lewis Hamilton s’est alors permis un coup de gueule sur le sujet.

Le Grand Prix d’Espagne ne s’est pas déroulé exactement comme prévu pour Lewis Hamilton. Ennuyé par des problèmes d’équilibre sur sa monoplace, le septuple champion du monde a terminé sixième. La restriction sur la flexibilité des ailerons instaurée par la FIA pour la course à Barcelone n’a pas arrangé la situation du pilote de 40 ans non plus. Lewis Hamilton s’est ainsi permis un coup de gueule sur le sujet.

«Cela n’a aucun sens» « Quel gaspillage d’argent. L’équilibre n’est certainement pas aussi bon qu’avant, mais cela n’a rien changé... C’est juste de l’argent gaspillé pour tout le monde. Cela n’a littéralement rien changé. Les ailerons de tout le monde se tordent toujours, mais seulement de moitié, et tout le monde a dû fabriquer de nouveaux ailerons et dépenser plus d’argent pour les fabriquer. Cela n’a aucun sens, mais c’est comme ça et nous continuons » a d’abord pesté le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par F1 Only.