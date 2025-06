F1 - Verstappen : Le transfert qui va «coûter cher» à Alpine !

Actuellement chez Red Bull, Max Verstappen pourrait ne pas s'éterniser au sein de son écurie actuelle. Que nous réserve alors l'avenir du pilote néerlandais ? Les rumeurs ont été nombreuses, certaines l'annonçant chez Mercedes ou encore Aston Martin. Mais voilà que Flavio Briatore ne dirait pas non pour avoir Verstappen chez Alpine. A condition toutefois d'avoir des liquidités...

En mars 2022, Max Verstappen décidait de parapher un nouveau contrat avec Red Bull . Depuis, il est donc lié à son écurie jusqu'en 2028. Toutefois, rien ne dit qu'il y restera jusqu'à cette date. En effet, l'avenir du Néerlandais fait l'objet de nombreuses rumeurs parmi lesquelles on l'annonce chez Mercedes ou encore chez Aston Martin . Chez Alpine aussi, on ne dirait pas non à une arrivée de Max Verstappen . C'est ce qu'avait pu expliquer dernièrement Flavio Briatore . Mais voilà qu'avant de voir le quadruple champion du monde de Formule 1 au sein de l'écurie français, il y aura de gros efforts à faire, notamment d'un point de vue économique.

L'avenir de Max Verstappen pourrait-il alors s'écrire du côté de chez Alpine ? Rapporté par NextGen Auto, le pilote Red Bull a répondu à Flavio Briatore , l'avertissant alors des conditions à remplir pour un tel transfert. « Ça coûtera cher à Alpine », a ainsi balancé Verstappen . « Mais ce n’est pas du tout un sujet pour le moment. Oui, je m’entends bien avec Flavio. Mon père, bien sûr, le connaît depuis l’époque où il courait pour Benetton. De plus, on constate une nette évolution chez Alpine au cours de l’année écoulée, avec, par exemple, l’arrivée de nouveaux sponsors. Il fait donc bien les choses », a également ajouté le quadruple champion du monde.

« Je serais heureux d'être le coéquipier de Verstappen »

En ce qui concerne une arrivée de Max Verstappen chez Mercedes, George Russell a lui donné son feu vert. Le pilote britannique a en effet expliqué à propos de celui avec qui il a eu un accrochage lors du Grand Prix d'Espagne : « Le fait est qu’il y a deux places dans une écurie de Formule 1. Et j’ai déjà dit que je serais heureux d’être le coéquipier de Verstappen. Mais le fait est le suivant : pourquoi une écurie ne voudrait-elle pas de Verstappen ? Si j’étais Toto Wolff et que j’avais deux choix… Si j’avais le choix entre n’importe quel pilote et que tous les pilotes étaient disponibles, je me choisirais et je choisirais Verstappen – si j’étais à la place de Toto ».