F1 - Scandale Verstappen : Red Bull est sous le choc !

Dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen a été auteur d’un coup de sang en piste. Le Néerlandais a percuté George Russell, alors qu’il devait lui laisser la position. Le quadruple champion du monde s’est depuis excusé, mais le conseiller de Red Bull Helmut Marko a avoué qu’il ne comprenait pas ce qu'il avait essayé de faire.

Max Verstappen a craqué. Frustré par « notre choix de pneu jusqu’au bout et quelques manœuvres après le redémarrage de la voiture de sécurité », comme il l’a déclaré sur Instagram, le Néerlandais s’est rendu coupable d’un très vilain geste lors du Grand Prix d’Espagne et qui aurait pu avoir des conséquences bien plus grave. Alors qu'il avait reçu la consigne de laisser passer George Russell, Max Verstappen est tout simplement rentré dans le pilote Mercedes.

Marko ne comprend pas la manœuvre de Verstappen Une « manœuvre qui n'était pas la bonne et qui n’aurait pas dû avoir lieu », a reconnu le quadruple champion du monde en titre. Max Verstappen a écopé de 10 secondes de pénalité en piste et a également perdu 11 points sur son permis, il ne lui en reste donc plus qu’un avant d’être suspendu. Même au sein de Red Bull, on a du mal à expliquer ce qui a pu lui passer par la tête. « Max a levé le pied, donc on a tous supposé qu'il laissait passer Russell. Et soudain, il a réaccéléré. Je ne sais pas quel genre d'erreur de jugement ou de raisonnement il a pu faire à ce moment-là. Et ensuite, comme on dit, l'enfer s'est déchaîné », a réagi Helmut Marko au micro de ServusTV.