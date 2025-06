F1 - Alpine : Le coup de pression de Pierre Gasly !

Le Grand Prix d’Espagne a pris une tournure plus heureuse que les précédents pour Alpine. Pierre Gasly a terminé à la huitième place et a donc offert de précieux points à son équipe pour le championnat constructeur. Le pilote de 29 ans s’est toutefois permis d’envoyer un coup de pression à l’écurie française pour les prochaines courses.

«Le dimanche, c'est toujours un peu compliqué»

« On va revoir si on aurait pu faire un peu mieux. On a réagi très tôt sur le premier arrêt, du coup, sur le deuxième, on a pris pas mal de drapeaux bleus, on a perdu pas mal de temps à ce moment-là. Donc il faudra revoir, mais dans l'ensemble, on est très content de marquer des points. [...] Hier, j'ai fait un très bon tour en qualifs qui nous a permis de partir dans le top 10. On arrive à tenir, un peu difficilement, et à aller chercher quatre points. Le dimanche, c'est toujours un peu compliqué et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler » a lancé Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.