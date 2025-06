F1 : Verstappen suspendu, c’est la panique chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen a perdu ses nerfs, fonçant volontairement sur George Russell auquel il venait de rendre sa place. Résultat, le Néerlandais a écopé de trois points de pénalité sur son permis et se retrouve donc à un point d'une suspension pour un Grand Prix. Une situation qui ne rassure pas vraiment Christian Horner.

Un coup de folie. Dimanche lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen est appelé à la radio afin de laisser passer George Russell après une situation litigieuse dans les virages d'avant. Le Néerlandais s'exécute... avant de foncer sur la Mercedes du Britannique ! Un geste complétement fou qui a valu trois points de pénalité à Max Verstappen, qui n'a donc plus qu'un point sur son permis. Le règlement fait que le système comptabilise les 12 points sur les 12 derniers mois glissants, donc à partir du 30 juin, le Néerlandais commencera à récupérer des points. Et pour cause, cela fera un an qu'il a perdu ses premiers points après un accrochage avec Lando Norris. Mais en attendant, le quadruple champion du monde devra se tenir à carreau pour les deux prochains Grand Prix, au Canada (13-15 juin) puis en Autriche (27-29 juin). Christian Horner met d'ailleurs en garde son pilote.

Horner s'inquiète d'une suspension de Verstappen « L’expérience récente et les incidents récents montrent que c’est subjectif. Vous demandez conseil à la FIA, à l’arbitre, et il n’y a pas de retour en arrière. Vous voyez que l’incident a été signalé. Il est transmis aux commissaires. Tout semblait indiquer qu’il s’agissait d’une pénalité. Max a donc reçu l’ordre de notre part de rendre sa place, ce qui l’a visiblement contrarié et irrité, car il estimait, d’une part, qu’on ne lui avait laissé aucune place et, d’autre part, que George n’avait pas pleinement contrôlé la situation. Après une conversation avec son ingénieur, il a donc décidé de rendre sa place au virage 5, et il y a eu un contact entre les deux voitures. Je n’ai pas eu l’occasion de parler à Max encore », assure la patron de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.