Verstappen : Du «jamais vu en F1», c'est de la folie !

Dimanche lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen s'est rendu coupable d'un geste antisportif envers George Russell en rentrant en contact avec lui délibérément. Le pilote néerlandais était en colère après un incident survenu juste avant avec Charles Leclerc et cela lui a valu une sanction à l'arrivée. Le Britannique, lui, n'a pas compris du tout la manœuvre du quadruple champion du monde.

Dépassé par Charles Leclerc et George Russell, Max Verstappen a vu les commissaires lui réserver une pénalité de 10 secondes à l'arrivée, le faisant ainsi rétrograder à la 10ème place. Le pilote néerlandais risque même une suspension en vue du prochain Grand Prix pour son attitude lors de la course. Pour George Russell, Verstappen a clairement dépassé les bornes.

Russell révolté contre Verstappen La physionomie de la course a changé au moment de la safety car à Barcelone. En effet, Max Verstappen semblait bien parti pour aller chercher le podium derrière les intouchables McLaren. Le pilote néerlandais a vécu un redémarrage compliqué et il était visiblement très énervé. Sa conduite, jugée souvent trop dangereuse par ses pairs, a encore été critiquée puisqu'il a foncé dans George Russell. « Ma perspective est qu’il m’a foncé dedans ! Personne ne sait pourquoi, quelle était la réflexion derrière... à la fin je suis content de pouvoir continuer sans dégâts, et il s’est puni plus qu’il m’a puni. Est-ce que ça vous surprend ?... Pour les spectateurs, il a fait non de la tête ! De toute façon, c’est comme ça que Max court... » débute George Russell d'après des propos rapportés par NextGen-Auto.