F1 - Transfert de Verstappen : C’est validé chez Mercedes !

Aujourd’hui, Max Verstappen est un pilote Red Bull, avec qui le pilote néerlandais a un contrat jusqu’en 2028. Mais l’association durera-t-elle jusqu’à cette date ? L’incertitude plane depuis un moment sur l’avenir du quadruple champion du monde. Verstappen est notamment annoncé chez Mercedes. Une arrivée qui ne dérangerait pas George Russell.

Au cours des derniers mois, on a pu assister à de nombreuses concernant l’avenir de Max Verstappen . Avec le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari , le Néerlandais était annoncé comme une solution pour Mercedes. Finalement, Toto Wolff a choisi Kimi Antonelli et le quadruple champion du monde est resté chez Red Bull . Mais voilà qu’entre Verstappen et Mercedes , cela pourrait n’être que partie remise. En effet, en 2026, le pilote de 27 ans pourrait à nouveau être annoncé vers l’écurie allemande alors que d’autres bruits de couloirs l’envoient également chez Aston Martin .

« Je serais heureux d’être le coéquipier de Verstappen »

Max Verstappen est ainsi régulièrement envoyé chez Mercedes. Mais cela ne dérange pas George Russell, bien au contraire. Rapporté par NextGen Auto, le Britannique a confié : « Une rumeur irrespectueuse ? En vérité, non. Non, car le fait est qu’il y a deux places dans une écurie de Formule 1. Et j’ai déjà dit que je serais heureux d’être le coéquipier de Verstappen. Mais le fait est le suivant : pourquoi une écurie ne voudrait-elle pas de Verstappen ? Si j’étais Toto Wolff et que j’avais deux choix… Si j’avais le choix entre n’importe quel pilote et que tous les pilotes étaient disponibles, je me choisirais et je choisirais Verstappen – si j’étais à la place de Toto ».