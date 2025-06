F1 : Ferrari jette son argent, le coup de gueule d’Hamilton

Les qualifications du Grand Prix d'Espagne ont rendu leur verdict. Leader du championnat, Oscar Piastri partira en pole position devant son coéquipier Lando Norris et Max Verstappen. Quant à Lewis Hamilton, il a pris la cinquième place. Mais le pilote Ferrari s'attendait à mieux. La colère était donc immense après la fin de la course.

A l’arrivé, Hamilton a taclé son écurie. « L'équilibre n'est définitivement pas aussi bon qu'avant. Mais cela n'a rien... Quel gaspillage d'argent ! Tout le monde a gaspillé de l'argent. Cela n'a littéralement rien changé. Les ailerons de tout le monde se plient toujours. Ils se plient juste moins. Et tout le monde a dû fabriquer de nouveaux ailerons et dépenser plus d'argent pour les fabriquer. Cela n'a aucun sens. Mais c'est comme ça, et nous allons de l'avant » a-t-il lâché.

L'énorme déception en Espagne

Le septuple champion du monde a toutefois précisé qu’il ne s’attendait pas à une performance grandiose après s’être essayé au simulateur. « Non, je ne m'y attendais pas... J'ai roulé en simulateur et c'est pratiquement la même chose. Un peu plus de survirage à grande vitesse » a déclaré Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport. Malgré les galères, le pilote Ferrari vise le podium : « Nous avons réglé le problème pour aujourd’hui et la voiture était beaucoup plus maniable, beaucoup plus agréable à piloter. Nous avons clairement progressé en qualifications pour atteindre la Q3 et figurer dans le top 5. J’en suis vraiment content».