F1 - Verstappen : Son secret pour se rapprocher de Hamilton !

Après 4 titres consécutifs de champion du monde de Formule 1, Max Verstappen est en quête d’une 5ème couronne pour tenter de se rapprocher des 7 titres de Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Le pilote Red Bull y arrivera-t-il lors de cette saison 2025 ? La concurrence est rude pour le Néerlandais, mais Verstappen a dévoilé ce qui fera la différence.

A Monaco , lors du dernier Grand Prix, Max Verstappen a fini à la 4ème place, terminant derrière le vainqueur, Lando Norris, Charles Leclerc et Oscar Piastri . Avec ce résultat, le Néerlandais a ainsi vu les deux pilotes McLaren , ses deux principaux rivaux au classement du championnat du monde, prendre encore un peu d’avance. Aujourd’hui, c’est Piastri qui est en tête (161 points), Norris est lui 2ème avec 158 points quand Verstappen complète le podium avec 136 points. Si le pilote Red Bull veut remporter un 5ème titre de champion du monde de Formule 1, il va donc falloir redresser la pente lors des prochaines courses et ce dès le 1er juin prochain en Espagne .

Dans des propos rapportés par NextGen Auto, Max Verstappen s’est confié sur sa position actuelle au classement du championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais a alors expliqué : « Je pense que je préfère avoir 50 points d’avance que d’avoir 20 points de retard ou autre. Tout le monde préfère cela, mais bien sûr, ce n’est pas la réalité, mais la saison est encore très longue, nous voulions bien faire à Monaco, et nous voulons très bien faire à Barcelone, et c’est ainsi que vous continuez à avancer ».

« Etre le plus régulier possible tout au long de l’année »

Néanmoins, rien n’est encore terminé pour Max Verstappen. Remporter un 5ème titre de champion du monde est toujours possible pour le pilote Red Bull, qui sait ce qui fera la différence pour y arriver. « Nous essayons toujours de maximiser ce que nous avons, que ce soit en gagnant des courses ou non. C’est toujours ce qu’il faut essayer de faire, être le plus régulier possible tout au long de l’année sans faire trop d’erreurs. C’est toujours la clé », a expliqué Verstappen.