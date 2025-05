F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028, Max Verstappen pourrait toutefois quitter Red Bull dans les prochains mois. Son avenir fait effectivement largement parler puisqu'il possède différentes clauses lui permettant de partir selon la performance de sa monoplace. Une tendance confirmée par Helmut Marko.

L'avenir de Max Verstappen est un sujet récurrent dans le paddock de F1 ces derniers mois. Et pour cause, le pilote néerlandais dispose de plusieurs clauses lui permettant de partir si jamais il ne disposait pas d'une monoplace capable de disputer le titre, ce qui semble être le cas cette saison. Les doutes autour du futur du quadruple champion du monde sont donc nombreux, et Helmut Marko a d'ailleurs confirmé l'existence de ces clauses et leur fonctionnement.

Des clauses pour Verstappen, Red Bull confirme « Nous n’examinerons cela qu’après la pause estivale. Il est bien trop tôt pour cela. Il a un contrat jusqu’en 2028. Tous les contrats comportent des clauses. Elles concernent principalement la performance. Ce n’est pas important pour le moment. Nous devons simplement nous assurer que la voiture est suffisamment performante. Ensuite, toute cette discussion sera close. Pour l’instant, c’est clair : il dit vouloir aller au bout de son contrat, mais nous devons lui fournir une voiture gagnante, ou du moins une voiture avec laquelle il puisse se battre pour le titre mondial », confirme-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.