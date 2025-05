F1 : Coup de tonnerre avec Verstappen, Red Bull valide !

Il y a quelques semaines, un coup de tonnerre a retenti chez Red Bull. L’écurie autrichienne a décidé de se séparer de Liam Lawson, en difficulté aux côtés de Max Verstappen. Le Néo-Zélandais a rebondi chez Racing Bulls, et a même terminé 8e du Grand Prix de Monaco ce dimanche. Red Bull continue cependant d’affirmer que son départ a été la bonne décision.

Après le départ de Sergio Pérez , Red Bull avait décidé de miser sur la jeunesse. L’écurie autrichienne avait promu Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen . Mais le Néo-Zélandais n’a pas fait long feu comme coéquipier du Néerlandais. Le pilote de 23 ans a été renvoyé chez Racing Bulls il y a quelques semaines, et a été remplacé par Yuki Tsunoda chez Red Bull . Depuis, Liam Lawson se rétablit petit à petit. Il a d’ailleurs terminé 8e du Grand Prix de Monaco ce dimanche. Mais chez Red Bull , on continue d’affirmer que son départ a été la bonne décision.

Du changement à venir chez Red Bull ?

À voir maintenant ce que Red Bull fera pour la saison prochaine. La clause de sortie de Max Verstappen promet d’agiter le marché des pilotes en F1. L’écurie autrichienne va avoir ce feuilleton à gérer, en plus des cas de Liam Lawson et d’Isack Hadjar. Le Français apporte une grande satisfaction au volant de sa Racing Bulls, et pourrait donc prétendre à une place chez Red Bull la saison prochaine. À suivre...