F1 : Plombé, Gasly pousse un coup de gueule !

Le Grand Prix de Monaco n’aura clairement pas souri à Pierre Gasly. Victime d’un accrochage avec Yuki Tsunoda en début de course, le pilote français a rapidement été contraint à l’abandon. Une course frustrante pour le leader de chez Alpine, qui n’a pas hésité à rejeter la faute sur son ancien coéquipier chez Alpha Tauri.

« Tsunoda a commis une erreur dans le virage précédent »

Alors que le pilote Alpine a semblé perdre ses freins au niveau de l’accrochage, Gasly a rapidement été contraint de ramener sa monoplace aux stands et d’abandonner. Au micro de Canal +, ce dernier a confié qu’il s’agissait surtout d’une grosse erreur de la part de son coéquipier. « Il n’y a pas eu de perte de freins avant le contact. C’est après l’incident que je les ai perdus. Tsunoda a commis une erreur dans le virage précédent, ce qui m’a permis de me rapprocher. Il a freiné côté gauche, ce qui ne correspondait pas à sa trajectoire habituelle. Je me suis placé à droite, mais il a refermé la porte alors qu’il était plus lent », a confié ce dernier.