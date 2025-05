F1 : Max Verstappen dans Mario Kart, l'annonce surréaliste !

Le Grand Prix de Monaco n’a pas souri à Max Verstappen. Le Néerlandais a terminé à la 4e position, sur un circuit qu’il n’affectionne clairement pas. Le pilote de Red Bull l’a d’ailleurs clairement fait savoir en poussant un coup de gueule, et en faisant un parallèle surréaliste avec le jeu vidéo Mario Kart.

«On était presque dans un Mario Kart»

« On ne peut pas courir ici. Peu importe ce qu’on fait. Un arrêt, dix arrêts. Même à la fin, j’étais en tête, mes pneus étaient complètement morts et derrière moi c’était impossible de me dépasser. De nos jours, avec une F1, on peut juste facilement dépasser une F2 ici. Je comprends l’idée de tenter les deux arrêts obligatoires, mais je ne pense pas que ça ait fonctionné. On était presque dans un Mario Kart. Ensuite, il faut peut-être penser à installer des pièces sur la voiture et on peut peut-être balancer des bananes ! Surface glissante » a pesté Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.