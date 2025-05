F1 : Verstappen dangereux, l'accusation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des années, Max Verstappen a pris l'habitude de dominer. Mais parfois, le Néerlandais est pris dans des situations très tendues, jusqu'à accrocher de très près ses adversaires. Depuis le début de la saison, on l'a notamment vu pousser Lando Norris hors de la piste et s'est engagé dans une belle lutte contre Oscar Piastri également. Ce que dénonce Damon Hill.

Réputé pour sa maîtrise du pilotage sur les circuits de Formule 1, Max Verstappen joue parfois avec les limites du règlement pour éviter de se faire dépasser ou de tenter un dépassement. Le pilote néerlandais aurait une conduite assez dangereuse par moments d'après Damon Hill, champion du monde en 1996 chez Williams.

Verstappen aidé par le règlement ? Le style de pilotage de Max Verstappen suscite parfois de nombreuses réactions et aux yeux de certains anciens spécialistes, sa conduite peut être dangereuse. « Je pense que lorsque vous courez contre quelqu’un et que vous voulez l’empêcher de passer, il vous suffit d’envoyer votre voiture vers l’intérieur, même si le règlement n’a pas été écrit assez clairement pour dire que vous pouvez le faire, je ne pense pas que ce soit de la course. C’est prendre un risque énorme. D’autres personnes ne le font pas, et si d’autres personnes ne le font pas, vous êtes un cas isolé. Faire sortir les gens de la piste juste pour empêcher quelqu’un de passer, ce n’est pas de la course. Ce n’est pas de la course, c’est simplement de l’évitement, ou peu importe comment vous voulez l’appeler » regrette Damon Hill dans le podcast High Performance.