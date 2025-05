F1 : Leclerc dégoûté, un pilote veut l’enfoncer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors des qualifications du Grand Prix de Monaco, Lando Norris a frappé un gros coup en décrochant la pole position avec un temps record, surpassant Charles Leclerc, à domicile ce week-end. Si le Monégasque ne cachait pas sa frustration après les qualifications, le Britannique était quant à lui ravi avant la course de ce dimanche.

Après avoir survolé les essais libres à Monaco, Charles Leclerc pensait poursuivre sur sa lancée lors des qualifications, mais c’est finalement Lando Norris qui a signé le meilleur temps, avec un record à la clé en devenant le premier pilote à passer sous 1’10, devançant la performance de Lewis Hamilton en 2019. « Il y a toujours quelque chose de plus à faire. Mais au final, c'était le mieux qu'on pouvait faire, analysait le local de l’étape après sa deuxième place. Évidemment, je suis très frustré. On sait qu'on n'a pas vraiment la voiture pour viser des victoires cette année. Mais ce week-end, la voiture se comportait bien. En partant deuxième ici, ça ne va pas être simple pour aller chercher la première place ».

Lando Norris heureux d’avoir fait mieux que le « héros local » De son côté, Lando Norris ne cachait pas sa joie d’avoir signé sa deuxième pole position de la saison, devant Charles Leclerc. « Ça a mis du temps à venir, vous savez, donc je me sens bien, a-t-il confié dans des propos rapportés par Motorsport. Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point on se sent bien après les quelques difficultés de ces derniers mois. Surtout ici, à Monaco. C'est un endroit magnifique. La piste la plus difficile probablement pour le faire. Contre le héros local aussi. Je suis donc très fier de toute l'équipe. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine. Même ces derniers mois, nous avons travaillé dur pour arriver à un jour comme aujourd'hui. Je suis donc très heureux. »