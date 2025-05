F1 : Il veut rejoindre Verstappen, Red Bull le recale

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Remercié par Ferrari à la fin de la saison dernière, Carlos Sainz Jr a longtemps espéré rejoindre Max Verstappen chez Red Bull. Mais l’écurie autrichienne aurait repoussé sa candidature. Selon son père, le pilote espagnol aurait rêvé accompagné le champion du monde en titre, même s’il aurait trouvé un certain confort chez Williams.

Carlos Sainz Jr n’avait pas été conservé par Ferrari la saison dernière. Une blessure qu’il espérait cicatriser en rejoignant une grande équipe comme Mercedes ou Red Bull. « Bien sûr, Ferrari est l’une des meilleures équipes de Formule 1. Nous étions tristes, bien sûr. C’était assez inattendu. Mais c’est la vie. Parfois, on a de la chance et on décroche un contrat, et parfois, on doit partir » a déclaré son père Carlos Sainz Sr, ancien pilote de Rallye.