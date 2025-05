F1 - Transfert de Verstappen : Offre à 1 milliard d'euros, la grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Red Bull a révélé l'existence d'une clause de sortie permettant à Max Verstappen de partir, l'avenir du pilote néerlandais ne cesse d'être commenté. Il faut dire que plusieurs écuries sont à l'affût, notamment Aston Martin qui aurait proposé un contrat d'un milliard d'euros au quadruple champion du monde. Présent dans le paddock de Monaco, Adrian Newey a évoqué ces rumeurs.

C'était l'un des évènements à Monaco ce week-end. En effet, Adrian Newey est présent dans le paddock de façon officielle sous les couleurs d'Aston Martin. L'occasion pour l'ingénieur le plus connu de l'histoire de la F1 de faire le point sur son projet, mais également sur les rumeurs d'une arrivée de Max Verstappen qui aurait reçu une offre de 1 milliard d'euros de la part de l'écurie britannique.

Newey sort du silence pour Verstappen « Il ne sert à rien de se bercer d'illusions pour l'instant. Max est clairement un talent phénoménal, un compétiteur hors norme. Et cela signifie, entre autres, que Max aime ramener les choses à une équation simple, si l'on peut dire. Dans ce cas précis, cela consiste à choisir l'équipe qui, selon lui, lui fournira la voiture la plus rapide. Donc si un jour on veut l'attirer, la première chose à faire, c'est de concevoir une voiture rapide », lâche le nouvel ingénieur d'Aston Martin d'en des propos rapportés par Motorsport.com, avant toutefois d'assurer qu'il est ravi de collaborer avec Fernando Alonso.