F1 - Verstappen : La terrible annonce...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur à Imola et très impressionnant depuis le début de la saison malgré la supériorité de McLaren, Max Verstappen est toujours dans la course au titre. Par conséquent, il est très attendu ce week-end à Monaco, une course qui ne lui a pas toujours réussi. Et après les deux premières séances d'essais libres, il est d'ailleurs très pessimiste.

Malgré une première séance d'essais libres conclue à la deuxième place derrière Charles Leclerc, Max Verstappen n'a pas confirmé lors de la deuxième séance, à l'inverse des Ferrari. Seulement dixième à plus de sept dixièmes du pilote monégasque, le quadruple champion du monde n'est clairement pas rassuré avant la séance de qualification ce samedi dans les rues de la Principauté.

Verstappen pessimiste à Monaco « Monaco est toujours difficile avec le trafic. Mais ça a été dangereux deux fois aujourd’hui, une fois en EL1 et une fois en EL2. Ce sont des essais libres, ce n’est pas grave, mais ça aurait pu terminer avec de gros accidents si j’avais mal lu la situation. Les EL1 étaient positifs, on a fait des changements en EL2 pour voir jusqu’où on pouvait pousser l’équilibre, et on en a tout fait. Je ne pouvais plus attaquer les virages comme je le voulais, et je perdais du rythme et n’arrivais plus à avoir du rythme », a-t-il confié dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.