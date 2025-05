F1 - Verstappen : La punchline surréaliste de Red Bull !

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen doit une partie de son succès chez Red Bull à Adrian Newey. L’ingénieur de 66 ans est considéré comme le plus influent de l’histoire de la discipline. Il a néanmoins mis fin à sa collaboration avec l’écurie autrichienne après 19 ans pour rejoindre Aston Martin. Christian Horner s’est d’ailleurs permis une punchline surréaliste sur son ex-ingénieur.

