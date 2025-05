F1 : Verstappen explose de rire en pleine course, l’humiliation est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la précédente course à Imola, Max Verstappen avait régalé avec un dépassement exceptionnel dès le premier virage pour prendre la tête aux dépens d'Oscar Piastri, simple spectateur d'une manœuvre magnifique. Le quadruple champion du monde n'était d'ailleurs pas peu fier de ce freinage époustouflant puisqu'il révèle avoir bien ri sous son casque. Pas sûr que cela fasse autant rire le pilote McLaren, troisième à l'arrivée de la course.

Vainqueur à Imola dimanche, Max Verstappen a construit sa victoire dès le premier virage. Deuxième sur la grille de départ, le pilote Red Bull a effectivement réalisé une manœuvre exceptionnelle pour doubler Oscar Piastri, parti de la pole position. Le pilote australien ne devait effectivement pas s'attendre à un tel dépassement de son concurrent qui a repoussé le plus loin possible son freinage pour enrouler la McLaren en restant à hauteur dans le virage. Conscient de son exploit, Max Verstappen a d'ailleurs apprécié, au point d'avoir un petit fou rire sous son casque.

«J’ai bien ri» « J’ai bien ri un instant ! Non, pas derrière ma télévision, mais j’ai bien ri un instant dans le virage 3. Je me suis dit : "Il était bien celui-là !" Je pense qu’en revoyant la situation, on voit qu’il est très concentré sur George, car il était deuxième. Et je comprends. J’ai profité de cet élan, bien sûr. Ensuite, on ne peut plus réagir non plus, car j’ai déjà un certain élan », s'est réjoui Max Verstappen dans des propos rapportés par Nexgten-auto.com. Oscar Piastri rigolera probablement beaucoup moins face à ces propos. Mais George Russell, qui était aux premières loges pour assister à cette manœuvre, confirme qu'il avait rarement vu un tel dépassement.