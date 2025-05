F1 - Hamilton : Du «jamais vu», Leclerc hallucine !

Après son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton s’est retrouvé au centre de l’attention médiatique. Son arrivée au sein de la Scuderia a fait grand bruit, ce qui a particulièrement étonné Charles Leclerc. Le Monégasque a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par le septuple champion du monde, qui évolue à ses côtés depuis le début de saison.

« Très honnêtement, la lumière chez Ferrari, il y en a toujours beaucoup eu. En début de saison, c'était assez fou parce qu'il y en avait vraiment énormément que ce soit sur la Scuderia ou sur Lewis, ce qui est normal. Maintenant, les choses se sont un petit peu plus normalisées, calmées. Par contre, ça se passe super bien avec Lewis, on s'entend super bien, on travaille très bien ensemble. C'est un pilote qui est extrêmement talentueux, qui a réussi le plus dans ce sport, qui a gagné le plus (105 victoires, 7 titres de champion du monde), c'est sûrement le meilleur pilote que la Formule 1 ait jamais vu. Pour moi, c'est une grande motivation de pouvoir montrer ce que je sais faire dans la même voiture que lui » a d’abord expliqué Charles Leclerc dans un entretien accordé à L’Equipe.

«La partie organisationnelle de Lewis est exceptionnelle»

« La partie organisationnelle de Lewis est exceptionnelle, que ce soit sur la partie pilote et même celle en dehors de tout ce qui est Formule 1. Quand on regarde les pilotes de l'extérieur, on se concentre souvent sur la manière dont ils travaillent en piste, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire pour gérer cette vie de fou. Et encore plus celle de Lewis. J'ai compris qu'avec les années, il y a une vraie plus-value d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir une organisation autour de soi pour se libérer du temps et être concentré sur le job quand on est au volant » a ensuite ajouté le pilote de Ferrari.