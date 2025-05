F1 - Départ de Ferrari : La grande annonce de Charles Leclerc

Pierrick Levallet

Arrivé en F1 en 2018, Charles Leclerc n’a presque connu que Ferrari dans sa carrière. Le Monégasque a rejoint la Scuderia en 2019, après un bref passage chez Sauber. Depuis, le pilote de 27 ans court après son premier titre de champion du monde au sein de l’écurie italienne. Il n’a d’ailleurs pas l’intention de quitter son équipe tout de suite.

La saison s’annonce une nouvelle fois délicate pour Ferrari. Pourtant dotée de l’un des meilleurs duos de pilote du paddock avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, la Scuderia ne pointe qu’à la 4e place du classement constructeur de la F1. L’écurie italienne n’est qu’à quelques points de Red Bull et Mercedes, et très loin derrière McLaren. Charles Leclerc devra donc certainement patienter encore un peu avant de pouvoir remporter son premier titre de champion du monde. Malgré cela, le pilote de 27 ans n’envisage clairement pas un départ de chez Ferrari.

«Je resterai tant que je croirai à ce projet» « Quitter Ferrari ? Mais non. Surtout pas. Je crois au projet, je crois en Fred (Vasseur). C'est un moment compliqué et c'est facile dans ces moments-là de douter. Mais quand je fais un pas en arrière et que je regarde cette équipe, je ne pense pas à quitter Ferrari. J'ai envie de gagner avec Ferrari, je l'ai toujours dit. Et je resterai tant que je croirai à ce projet. Et j'y crois » a lancé Charles Leclerc dans un entretien accordé à L’Equipe.