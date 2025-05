F1 - Hamilton : Le calvaire qui l’empêche de dormir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ferrari relève la tête à la maison. Si Charles Leclerc a pris la sixième place a Grand Prix d’Emilie-Romagne, Lewis Hamilton a réalisé sa meilleure course depuis le début de la saison. Le Britannique termine au pied du podium, seulement devancé par les deux pilotes McLaren et Lewis Hamilton. Après la course, le septuple champion du monde a confirmé que la préparation était délicate.

Lewis Hamilton avait le sourire ce dimanche. Devant les tifosis présents, le Britannique a arraché une jolie quatrième place. Le septuple champion du monde n’est devancé que par Oscar Piastri, Lando Norris et Max Verstappen, vainqueur en Italie ce dimanche. Après son arrivée, Hamilton a fait le bilan de sa course. Il a reconnu avoir mal dormi la veille en raison de son début de saison mitigé.

Une préparation pénible « Je suis si heureux pour l’équipe. Je n’ai pas pu dormir hier soir, mon cerveau travaillait sur comment je pouvais progresser dans la hiérarchie aujourd’hui. Quand je suis arrivé au circuit, c’était une magnifique journée, les tifosi étaient partout. Ils m’ont donné tellement d’amour. C’est une nouvelle expérience pour moi ici. L’équipe a fait un travail incroyable, nos arrêts aux stands ont été parfaits. Ils méritent que l’on revienne dans le match » a confié Hamilton.